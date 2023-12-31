Около 500 жителей Улан-Удэ остались без света

Повреждён электрокабель
Около 500 жителей Улан-Удэ остались без электроэнергии. В ПАО Россети Сибирь – Бурятэнерго сообщили, что сторонняя организация про проводила земляные работы и 31 декабря в 11:15 повредила электрокабель.
- Сейчас в районе 148 квартала около 480 человек без света. Специалисты Россети Сибирь проводят восстановительные работы. На месте бригады РЭС, мобильная электролаборатория, а также направлены резервные электрогенераторы, - сообщили в ПАО Россети Сибирь – Бурятэнерго.
В 14:52 электроснабжение потребителей восстановлено.
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