Около 500 жителей Улан-Удэ остались без света





В 14:52 электроснабжение потребителей восстановлено.

Около 500 жителей Улан-Удэ остались без электроэнергии. В ПАО Россети Сибирь – Бурятэнерго сообщили, что сторонняя организация про проводила земляные работы и 31 декабря в 11:15 повредила электрокабель.- Сейчас в районе 148 квартала около 480 человек без света. Специалисты Россети Сибирь проводят восстановительные работы. На месте бригады РЭС, мобильная электролаборатория, а также направлены резервные электрогенераторы, - сообщили в ПАО Россети Сибирь – Бурятэнерго.