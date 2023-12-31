Житель Бурятии зарезал собутыльника из-за политических разногласий

Мужчина пытался это выдать за превышение самообороны
Жителя Бичурского района Бурятии приговорили к девяти годам колонии строгого режима за убийство знакомого.
Преступление произошло в августе, когда приятели распивали спиртное. Между ними случился конфликт на почве разных политических взглядов, в ходе которого потерпевший ударил односельчанина ладонью по лбу. В ответ мужчина схватил нож со стола и нанёс потерпевшему не менее пяти ударов в область расположения жизненно важных органов - в область туловища, правого бедра и правого предплечья.
Вскоре мужчина скончался от острой обильной кровопотери.
В ходе судебного следствия подсудимый частично признал свою причастность к преступлению, ссылаясь на то, он действовал из необходимой обороны, превысив её пределы.
- По результатам судебного следствия М. осуждён по ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство», с назначением наказания в виде девяти лет лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, - сообщает пресс-служба Бичурского районного суда.
Приговор суда не вступил в законную силу.
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Происшествия, Фото:
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