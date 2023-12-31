Житель Бурятии зарезал собутыльника из-за политических разногласий

Мужчина пытался это выдать за превышение самообороны



Жителя Бичурского района Бурятии приговорили к девяти годам колонии строгого режима за убийство знакомого.



Преступление произошло в августе, когда приятели распивали спиртное. Между ними случился конфликт на почве разных политических взглядов, в ходе которого потерпевший ударил односельчанина ладонью по лбу. В ответ мужчина схватил нож со стола и нанёс потерпевшему не менее пяти ударов в область расположения жизненно важных органов - в область туловища, правого бедра и правого предплечья.



Вскоре мужчина скончался от острой обильной кровопотери.



В ходе судебного следствия подсудимый частично признал свою причастность к преступлению, ссылаясь на то, он действовал из необходимой обороны, превысив её пределы.



- По результатам судебного следствия М. осуждён по ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство», с назначением наказания в виде девяти лет лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, - сообщает пресс-служба Бичурского районного суда.



Приговор суда не вступил в законную силу.

