«Народ Бурятии скорбит вместе с вами», - сказал Алексей Цыденов
Глава Бурятии Алексей Цыденов выразил соболезнование жителям Белгородской области и губернатору Вячеславу Гладкову по поводу трагедии, произошедшей 30 декабря.
- Примите искренние и глубокие соболезнования от имени всех жителей Республики Бурятия в связи с гибелью взрослых и детей в результате ракетного удара ВСУ по гражданским объектам Белгорода. Киевский режим 30 декабря совершил кровавое преступление против мирных граждан. Оно не останется безнаказанным. Дорогие жители Белгородской области, братья и сестры! Народ Бурятии скорбит вместе с вами и выражает искренние слова поддержки в этот скорбный час, – сказал глава Бурятии Алексей Цыденов.
По последним данным, в результате обстрела Белгорода со стороны Украины погибли 22 человека, 109 ранены. По словам Вячеслава Гладкова, 25 тяжело раненых готовят к транспортировке в федеральные клиники.
Пострадало 30 многоквартирных домов, 381 квартира, несколько частных домов, много машин.
Глава Бурятии выразил соболезнование жителям Белгородской области
Происшествия, Фото:
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