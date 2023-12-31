Задержан читинец, причастный к пожару, в котором сгорели дом и 34 машины

Происшествия, Фото: УМВД по Забайкальскому краю

Ущерб оценивается в 50 миллионов рублей



В ночь на 24 декабря в Чите на улице Костюшко-Григоровича загорелся нежилой дом и машины, припаркованных на стоянке рядом со зданием.



В результате осмотра места происшествия, проведённого сотрудниками полиции и госпожнадзора, установлено, что очаг возгорания был в помещении.



В поджоге заподозрили 41-летнего ранее неоднократно судимого местного жителя.



- По предварительной информации, злоумышленник ранее проживал в этом доме вместе с другими лицами, ведущими асоциальный образ жизни. Ночью он вернулся туда, чтобы забрать свои вещи. В доме никого не было и, уходя, он поджёг верхнюю одежду, висевшую у выхода, - сообщает пресс-службе УМВД по Забайкальскому краю.



Огонь быстро охватил деревянное помещение и перекинулся на находившиеся в непосредственной близости машины на автостоянке. Всего сгорело 34 автомобиля. Общий материальный ущерб оценивается в 50 миллионов рублей.



Действия читинца квалифицированы по части 2 статьи 167 Уголовного кодекса Российской Федерации. По решению суда фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

