Мужчина совершил преступление в алкогольном опьянении
42-летний житель Баяндаевского района Иркутской области обвиняется в убийстве.
По версии следствия, 9 октября в селе Васильевка мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанёс удар в шею своему 68-летнему отчиму, после чего обезглавил тело потерпевшего. Затем мужчина предпринял меры к сокрытию следов убийства.
- Мужчина был задержан сотрудниками полиции спустя три часа после совершения преступления. По ходатайству следствия судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - сообщает пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.
Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
Обезглавивший отчима житель Иркутской области предстанет перед судом
Происшествия, Фото:
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