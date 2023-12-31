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Обезглавивший отчима житель Иркутской области предстанет перед судом

Обезглавивший отчима житель Иркутской области предстанет перед судом
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Мужчина совершил преступление в алкогольном опьянении

42-летний житель Баяндаевского района Иркутской области обвиняется в убийстве.

По версии следствия, 9 октября в селе Васильевка мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанёс удар в шею своему 68-летнему отчиму, после чего обезглавил тело потерпевшего. Затем мужчина предпринял меры к сокрытию следов убийства.

- Мужчина был задержан сотрудниками полиции спустя три часа после совершения преступления. По ходатайству следствия судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - сообщает пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
суд убийство Иркутская область

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