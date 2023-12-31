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Забайкалец хранил в гараже в Иркутске две тонны нефрита

Забайкалец хранил в гараже в Иркутске две тонны нефрита
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Уголовное дело рассмотрят в суде

В Иркутской области обвиняемый в хранении крупной партии нефрита предстанет перед судом. 

Ранее судимый 33-летний житель Читинской области обвиняется в незаконном обороте и хранении нефрита общей стоимостью – более двух миллионов рублей, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По версии следствия, мужчина хранил природные минералы в нескольких гаражных боксах. Вес самоцвета составил около двух тонн.

Уголовное дело направлено прокуратурой в Октябрьский районный суд города Иркутска для рассмотрения по существу.
Забайкальский край Чита Иркутск нефрит уголовное дело

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