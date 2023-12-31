Забайкалец хранил в гараже в Иркутске две тонны нефрита





Ранее судимый 33-летний житель Читинской области обвиняется в незаконном обороте и хранении нефрита общей стоимостью – более двух миллионов рублей, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.



По версии следствия, мужчина хранил природные минералы в нескольких гаражных боксах. Вес самоцвета составил около двух тонн.



Уголовное дело направлено прокуратурой в Октябрьский районный суд города Иркутска для рассмотрения по существу.



В Иркутской области обвиняемый в хранении крупной партии нефрита предстанет перед судом.