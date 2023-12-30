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Дело возбудили по факту гибели бабушки и внука при пожаре в Бурятии

Дело возбудили по факту гибели бабушки и внука при пожаре в Бурятии
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Бурятии; СУ СКР по Бурятии
Жильцов горящего дома разбудили соседи

В ночь на 30 декабря в селе Галбай сгорел жилой дом. При тушении пожара внутри было обнаружено тело трёхлетнего мальчика и его 52-летней бабушки. По данному факту Тункинским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Бурятии возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности двум лицам».

По данным следствия, в сгоревшем доме проживал мужчина со своей сожительницей, матерью и тремя несовершеннолетними детьми. 29 декабря мужчина вернулся домов с заработков и вместе с супругой стал распивать спиртные напитки, затем они легли спать.



- Поздним вечером внутри дома произошло возгорание. Пламя заметили соседи, стали стучаться в двери и разбудили находившихся в доме людей. Родители с двумя детьми смогли самостоятельно выйти из охваченного огнём строения. Однако внутри остались бабушка с ещё одним ребёнком, которые погибли, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Бурятии.

По уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на выяснение всех обстоятельств происшествия. Следователь с участием специалистов осматривает место происшествия, в ходе которого по имеющимся следам участники следственно-оперативной группы выясняют, где находился очаг, после чего будет назначено пожарно-техническое исследование для установления точной причины возгорания.


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