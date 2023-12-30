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Житель Бурятии, избивший знакомого кочергой, получил два года условно

Житель Бурятии, избивший знакомого кочергой, получил два года условно
Происшествия,  Фото:pexels.com
Конфликт случился во время распития спиртного

Житель Северо-Байкальского района Бурятии избил знакомого кочергой и получил условный срок.

Судом было установлено, что мужчина, находясь в состоянии опьянения, поссорился со знакомым и ударил приятеля металлической кочергой по голове и в область рёбер. Последний получил вред здоровью средней тяжести.

Суд признал мужчину виновным в умышленном причинение средней тяжести вреда здоровью. Он признал свою вину в полном объёме, раскаялась в содеянном. Дело было рассмотрено в особом порядке, без проведения судебного разбирательства.

- Суд, исследовав характеризующие личность подсудимого материалы, с учётом отсутствия отягчающих обстоятельств, и наличия таких смягчающих обстоятельств, как полное признание вины, состояние здоровья, инвалидность, признал К. виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «з» ч. 2 ст. 112 УК РФ, и назначил наказание в виде 2 лет лишения свободы, условно с испытательным сроком 2 года, - сообщили в пресс-службе Северобайкальского городского суда.

Приговор вступил в законную силу.   
суд приговор

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