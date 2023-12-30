30 декабря

29 декабря

Популярное

Забайкалка украла у знакомого щенка алабая и продала его

Забайкалка украла у знакомого щенка алабая и продала его
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Ущерб составил 15 тысяч рублей

У 36-летнего жителя Краснокаменска украли щенка породы алабай, мужчина обратился в полицию. Материальный ущерб забайкалец оценил в 15 000 рублей.

В результате оперативно-розыскных мероприятий стражи порядка установили подозреваемую. Ею оказалась 32-летняя знакомая потерпевшего. От неё получены признательные показания.

- Сотрудники полиции выяснили, что злоумышленница ранее была у заявителя в гостях и видела щенка, тогда у неё возник умысел на кражу. Воспользовавшись моментом, когда пёс гулял один во дворе дома, женщина похитила его и продала, - сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.

Возбуждено уголовное дело, женщине грозит до пяти лет лишения свободы.

Щенка полицейские изъяли и вернули хозяину.


Забайкальский край кража

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Наледь на трассе в Бурятии устранили ночью
Наледь на трассе в Бурятии устранили ночью
Происшествия, 30.12.2023
Рабочие произвели отсыпку защитного вала грунтом и чернение дороги
На пожаре в Бурятии погибли женщина и ребёнок
На пожаре в Бурятии погибли женщина и ребёнок
Происшествия, 30.12.2023
Трагедия произошла в Тункинском районе
В Бурятии укравшего бензопилу сельчанина закрыли в СИЗО
В Бурятии укравшего бензопилу сельчанина закрыли в СИЗО
Происшествия, 29.12.2023
Он стащил дорогой инструмент из чужого дома

Улан-удэнец заплатит сто с лишним тысяч за драку с полицейским
Улан-удэнец заплатит сто с лишним тысяч за драку с полицейским
Происшествия, 29.12.2023
Он набросился с кулаками на стража порядка, который вмешался в дорожные разборки

В Бурятии горела «Лада»
В Бурятии горела «Лада»
Происшествия, 29.12.2023
Никто не пострадал
В Ангарске водитель Toyota Camry насмерть сбил пенсионерку
В Ангарске водитель Toyota Camry насмерть сбил пенсионерку
Происшествия, 29.12.2023
Пожилая женщина переходила дорогу на «красный» свет светофора
В Бурятии два человека пострадали в столкновении с грузовиком
В Бурятии два человека пострадали в столкновении с грузовиком
Происшествия, 29.12.2023
Легковушка выехала на полосу встречного движения
В селе Бурятии прорвало теплотрассу
В селе Бурятии прорвало теплотрассу
Происшествия, 29.12.2023
Местные жители несколько часов сидели без тепла

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^