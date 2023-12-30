Ущерб составил 15 тысяч рублей
У 36-летнего жителя Краснокаменска украли щенка породы алабай, мужчина обратился в полицию. Материальный ущерб забайкалец оценил в 15 000 рублей.
В результате оперативно-розыскных мероприятий стражи порядка установили подозреваемую. Ею оказалась 32-летняя знакомая потерпевшего. От неё получены признательные показания.
- Сотрудники полиции выяснили, что злоумышленница ранее была у заявителя в гостях и видела щенка, тогда у неё возник умысел на кражу. Воспользовавшись моментом, когда пёс гулял один во дворе дома, женщина похитила его и продала, - сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.
Возбуждено уголовное дело, женщине грозит до пяти лет лишения свободы.
Щенка полицейские изъяли и вернули хозяину.
Забайкалка украла у знакомого щенка алабая и продала его
Происшествия, Фото:
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