На пожаре в Бурятии погибли женщина и ребёнок









Огонь уничтожил крышу дома и пристроенную веранду на общей площади 45 квадратных метров. По предварительным данным, очаг возгорания находился на веранде дома. Причины пожара устанавливаются.



В тушении возгорания участвовали огнеборцы 10-го Тункинского отряда ГПС РБ в составе семи человек и трёх единиц техники.

Огонь уничтожил крышу дома и пристроенную веранду на общей площади 45 квадратных метров. По предварительным данным, очаг возгорания находился на веранде дома. Причины пожара устанавливаются.В тушении возгорания участвовали огнеборцы 10-го Тункинского отряда ГПС РБ в составе семи человек и трёх единиц техники.





Ночью 30 декабря селе Галбай Тункинского района Бурятии загорелся дом. На момент прибытия пожарных огнём были охвачены крыша дома и пристроенная веранда.- В ходе тушения пожара личным составом обнаружены женщина 1971 года рождения и ребёнок 2020 года рождения без признаков жизни. Ожоги кистей рук 1, 2 степени получил мужчина 1994 года рождения. До прибытия пожарных самостоятельно смогли эвакуироваться ещё трое человек - из них двое детей, - сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.