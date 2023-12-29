В Бурятии «чёрного» лесоруба отправили на обязательные работы

Мужчина вырубил лиственницы



32-летний житель Прибайкальского района Бурятии признан виновным в незаконной рубке леса в значительном размере.



В мае мужчина вырубил лиственницы, общий объём древесины составил 2,11 кубических метров. Ущерб, причинённый лесному фонду, - 19 тысяч рублей.



Сельчанина приговорили к 250 часов обязательных работ. Также суд удовлетворил иск о взыскании размера нанесённого государству вреда.



У «чёрного» лесоруба изъяли орудие преступления – бензопилу.



Приговор пока не вступил в законную силу, сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.



