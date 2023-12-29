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В Бурятии «чёрного» лесоруба отправили на обязательные работы

В Бурятии «чёрного» лесоруба отправили на обязательные работы
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Мужчина вырубил лиственницы

32-летний житель Прибайкальского района Бурятии признан виновным в незаконной рубке леса в значительном размере.

В мае мужчина вырубил лиственницы, общий объём древесины составил 2,11 кубических метров. Ущерб, причинённый лесному фонду, - 19 тысяч рублей.

Сельчанина приговорили к 250 часов обязательных работ. Также суд удовлетворил иск о взыскании размера нанесённого государству вреда.

У «чёрного» лесоруба изъяли орудие преступления – бензопилу.

Приговор пока не вступил в законную силу, сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.

черные лесорубы

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