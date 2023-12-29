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Улан-удэнец заплатит сто с лишним тысяч за драку с полицейским

Улан-удэнец заплатит сто с лишним тысяч за драку с полицейским
Происшествия,  Фото:из архива
Он набросился с кулаками на стража порядка, который вмешался в дорожные разборки

Жителя бурятской столицы осудили по части 1 статьи 318 Уголовного кодекса РФ («Применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им должностных обязанностей»). Всё произошло ещё в начале мая. Мужчина с семьёй отмечал день рождения на природе. Домой они возвращались на двух машинах.

Уже подъезжая к городу, улан-удэнец решил, что оказавшийся впереди водитель Ford Focus грубо подрезал их машины. И велел своим сыновьям догнать и остановить его. Иномарку настигли на отвороте в иволгинское село Поселье. При этом автомобили, в которых находилось семейство, перегородили проезд другим, следовавшим по федеральной трассе в сторону Улан-Удэ.

Остановиться пришлось и сотруднику полиции, который тоже ехал с семьёй в общем потоке. Отец и сыновья отправились разбираться с водителем «Форда». Страж порядка решил вмешаться – встал между автомобилистами, предъявил служебное удостоверение и потребовал освободить дорогу.

Зачинщик конфликта схватил правоохранителя за грудки, ударил ногой по левому беду и ещё трижды – кулаком по лицу. Тот, отбиваясь, тоже нанёс скандалисту один удар. Водитель иномарки под шумок скрылся. Полицейскому, у которого в машине были малолетние дети, тоже пришлось покинуть место происшествия.

Против улан-удэнца в итоге возбудили уголовное дело по вышеупомянутой статье. Его признали виновным и назначили наказание – штраф размером в 90 тысяч рублей. Кроме того, с драчуна взыскали моральную компенсацию – 30 000. Приговор уже вступил в законную силу.
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