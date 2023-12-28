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В Иркутской области суд признал незаконным бездействие таможенников

В Иркутской области суд признал незаконным бездействие таможенников
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
За границу незаконно вывезли древесину на 60 млн рублей

Суд удовлетворил иск Тайшетского транспортного прокурора, признав незаконным бездействие сотрудников Нижнеудинского таможенного поста Иркутской таможни.

- Установлено, что должностными лицами Нижнеудинского таможенного поста в период с октября 2019 года по сентябрь 2020 года принят ряд незаконных решений о выпуске товаров по декларациям на товары, которые повлекли незаконное перемещение более 12 тысяч кубометров стратегически важных ресурсов через таможенную границу на сумму более 60 млн рублей, - сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Речь идёт о контрабанде пиломатериалов из сосны и лиственницы. Вся древесина была вырублена нелегально и вывезена из страны путём недостоверного таможенного декларирования. Ранее было возбуждено уголовное дело о контрабанде лесоматериалов.

Кроме того, Тайшетский транспортный прокурор направил в суд иск о признании незаконным бездействия таможенного поста по осуществлению надлежащего таможенного контроля по поданным декларациям на товары, а также о признании незаконными решения о выпуске товаров. Недавно исковые требования прокуратуры суд удовлетворил.
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