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В ДТП в Бурятии пострадали шесть человек

В ДТП в Бурятии пострадали шесть человек
Происшествия,  Фото:"Иволга-инфо"
Столкнулись мининэн и грузовик

Сегодня утром, 28 декабря, в Иволгинском районе Бурятии произошло ДТП с шестью пострадавшими. Автоавария произошла на выезде из села Иволгинск.

Как сообщает «Иволга-инфо», грузовой автомобиль столкнулся с минивэном «Тойота Альфард». «Тойота» опрокинулась и встала на бок.


Пятеро пострадавших госпитализированы в республиканскую клиническую больницу имени Семашко в Улан-Удэ. По предварительным данным, травмы у всех лёгкие.

Ещё один человек (у него ушибы мягких тканей) от госпитализации отказался.

Обстоятельства устанавливаются.

Как сообщал «Байкал-Dailу», 22 декабря в Мухоршибирском районе в столкновении «Тойоты Креста» и «Тойоты Хайс» травмы получили пять человек
ДТП

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