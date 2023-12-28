В ДТП в Бурятии пострадали шесть человек

Столкнулись мининэн и грузовик
Сегодня утром, 28 декабря, в Иволгинском районе Бурятии произошло ДТП с шестью пострадавшими. Автоавария произошла на выезде из села Иволгинск.
Как сообщает «Иволга-инфо», грузовой автомобиль столкнулся с минивэном «Тойота Альфард». «Тойота» опрокинулась и встала на бок.
Пятеро пострадавших госпитализированы в республиканскую клиническую больницу имени Семашко в Улан-Удэ. По предварительным данным, травмы у всех лёгкие.
Ещё один человек (у него ушибы мягких тканей) от госпитализации отказался.
Обстоятельства устанавливаются.
Как сообщал «Байкал-Dailу», 22 декабря в Мухоршибирском районе в столкновении «Тойоты Креста» и «Тойоты Хайс» травмы получили пять человек
.
Причиной трагедии могла стать непотушенная сигарета
Столкнулись мининэн и грузовик
Суд принял во внимание рецидив
Наркопритон накрыли полицейские и СОБР
Всё началось со звонка «оператора связи»
Инцидент произошёл в Заиграевском районе
Его не будет на улице Онохойской и переулке Ростовском
Жители Северобайкальска рассказали, как у них тряслась мебель и «прыгали» двери
Убийцы и распространили легенду о том, что их друг ушёл в неизвестном направлении
Увидев коноплю, они не удержались от соблазна
На место выезжали росгвардейцы
Мужчина бросил булыжник на голову сельчанина и дважды переехал его на мотоцикле
Колонку с наркотиками она отправила племяннику
На тушение ушёл час
Предположительно, пешеход был пьян