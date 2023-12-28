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В Бурятии сборщика «травки» отправили в колонию строгого режима

В Бурятии сборщика «травки» отправили в колонию строгого режима
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Суд принял во внимание рецидив

31-летний житель села Петропавловка Джидинского района Бурятии признан виновным в незаконном приобретении и хранении наркотиков.

- В судебном заседании установлено, что в августе ранее судимый мужчина собрал в поле кусты дикорастущей наркотикосодержащей конопли для личного употребления. Каннабис он незаконно хранил у себя дома. Сотрудники полиции изъяли 199 граммов наркотического вещества, что считается крупным размером, - сообщили в прокуратуре Бурятии.

Джидинский районный суд принял во внимание наличие в действиях подсудимого опасного рецидива преступлений. В итоге суд приговорил мужчину к 3 годам 4 месяцам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Приговор вступил в законную силу.
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