В Бурятии сборщика «травки» отправили в колонию строгого режима

Суд принял во внимание рецидив



31-летний житель села Петропавловка Джидинского района Бурятии признан виновным в незаконном приобретении и хранении наркотиков.



- В судебном заседании установлено, что в августе ранее судимый мужчина собрал в поле кусты дикорастущей наркотикосодержащей конопли для личного употребления. Каннабис он незаконно хранил у себя дома. Сотрудники полиции изъяли 199 граммов наркотического вещества, что считается крупным размером, - сообщили в прокуратуре Бурятии.



Джидинский районный суд принял во внимание наличие в действиях подсудимого опасного рецидива преступлений. В итоге суд приговорил мужчину к 3 годам 4 месяцам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.



Приговор вступил в законную силу.

