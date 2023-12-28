Иркутянин открыл в квартире наркопритон и брал плату элитным алкоголем











В Иркутске полицейские при поддержке бойцов СОБР «Байкал» Росгвардии задержали подозреваемого в содержании наркопритона.- Сотрудники полиции установили, что 36-летний житель Иркутска с середины октября текущего года систематически сдавал свою квартиру зависимым лицам для употребления запрещённых веществ. Взамен посетители передавали деньги или элитный алкоголь, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.В квартире иркутянина полицейские обнаружили и изъяли шприцы, полимерные пакеты, фольгированные отрезки, а также приспособления для курения наркотиков.Возбуждено уголовное дело по статье «Систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Задержанному избрали подписку о невыезде и надлежащем поведении.