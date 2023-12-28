28 декабря

27 декабря

Популярное

Иркутянин открыл в квартире наркопритон и брал плату элитным алкоголем

Иркутянин открыл в квартире наркопритон и брал плату элитным алкоголем
Происшествия,  Фото:ГУ МВД по Иркутской области
Наркопритон накрыли полицейские и СОБР

В Иркутске полицейские при поддержке бойцов СОБР «Байкал» Росгвардии задержали подозреваемого в содержании наркопритона.

- Сотрудники полиции установили, что 36-летний житель Иркутска с середины октября текущего года систематически сдавал свою квартиру зависимым лицам для употребления запрещённых веществ. Взамен посетители передавали деньги или элитный алкоголь, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

В квартире иркутянина полицейские обнаружили и изъяли шприцы, полимерные пакеты, фольгированные отрезки, а также приспособления для курения наркотиков.

Возбуждено уголовное дело по статье «Систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Задержанному избрали подписку о невыезде и надлежащем поведении.



наркотики наркопритон

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии на дороге вспыхнула маршрутка
В Бурятии на дороге вспыхнула маршрутка
Происшествия, 28.12.2023
Инцидент произошёл в Заиграевском районе
На двух улицах Улан-Удэ отключат отопление
На двух улицах Улан-Удэ отключат отопление
Происшествия, 28.12.2023
Его не будет на улице Онохойской и переулке Ростовском
«Думал, взлетаю»: В Бурятии северян до ужаса перепугало землетрясение
«Думал, взлетаю»: В Бурятии северян до ужаса перепугало землетрясение
Происшествия, 27.12.2023
Жители Северобайкальска рассказали, как у них тряслась мебель и «прыгали» двери
В Бурятии пропавшего осенью сборщика орехов убили его приятели
В Бурятии пропавшего осенью сборщика орехов убили его приятели
Происшествия, 27.12.2023
Убийцы и распространили легенду о том, что их друг ушёл в неизвестном направлении
В Улан-Удэ у драчуна нашли наркотики
В Улан-Удэ у драчуна нашли наркотики
Происшествия, 27.12.2023
На место выезжали росгвардейцы
Жителю Иркутской области, размозжившему голову собутыльника, вынесли приговор
Жителю Иркутской области, размозжившему голову собутыльника, вынесли приговор
Происшествия, 27.12.2023
Мужчина бросил булыжник на голову сельчанина и дважды переехал его на мотоцикле  
В Бурятии 21-летний автомобилист сбил пешехода
В Бурятии 21-летний автомобилист сбил пешехода
Происшествия, 27.12.2023
Предположительно, пешеход был пьян
В Тулуне малолетний «Гринч» испортил новогодние украшения в парке и ДК
В Тулуне малолетний «Гринч» испортил новогодние украшения в парке и ДК
Происшествия, 26.12.2023
Юный вандал сорвал гирлянды с ёлки и с конструкций

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^