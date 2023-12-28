Всё началось со звонка «оператора связи»
45-летний шелеховчанин перевёл мошенникам 1 миллион 300 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.
Всё началось со звонка якобы из компании сотовой связи. Собеседник предложил клиенту продлить договор на оказание операторских услуг, заявив, что «срок действия сим-карты заканчивается». Затем он убедил мужчину назвать паспортные данные и код из смс-сообщения.
После с мужчиной связался «представитель государственной структуры». Он проинформировал о его том, что произошла утечка персональных данных клиента, и преступники от его имени оформляют кредит в несколько миллионов рублей, поэтому дело будет передано полицейским. В этот момент к диалогу подключился ещё один мошенник, который выписал «повестку» для обязательной явки и дачи объяснения.
Затем шелеховчанину отправили инструкцию по «предотвращению» мошеннических действий. Требовалось оформить кредит и перевести 1 миллион 300 тысяч рублей на указанный счёт, а после уничтожить банковскую карту.
Полиция проводит проверку.
- У жертвы была возможность зайти в приложение банка и убедиться в том, что все деньги на месте, а также воспользоваться распространённой сегодня услугой – установить запрет на выдачу кредита. Но мужчина продолжал выполнять поручения мошенников, к сожалению, не решаясь на «разглашение информации». Необходимо было выйти из состояния стресса и обсудить с коллегами или родственниками сложившуюся ситуацию. Тогда удалось бы избежать трагедии, - прокомментировал начальник ОМВД России по Шелеховскому району Евгений Арбатский.
Житель Иркутской области взял в кредит 1,3 млн и перевёл их мошенникам
Происшествия, Фото:
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