В Бурятии на дороге вспыхнула маршрутка

Происшествия, Фото: Весь Улан-Удэ • Бурятия

Инцидент произошёл в Заиграевском районе



В Заиграевском районе Бурятии на автомобильной дороге загорелся маршрутный автобус. Видео появилось сегодня утром в паблике «Весь Улан-Удэ • Бурятия». Сообщается, что маршрутка ехала в Улан-Удэ из Заиграевского района.



На кадрах видно, что маршрутка была целиком объята пламенем; в небо поднялся столб густого чёрного дыма. Несколько человек (вероятно, пассажиры) стоят поодаль, на обочине дороги.



Как выяснилось, пожар произошёл накануне, 27 декабря. В группе «Заиграево-инфо» сообщили, что возгорание тушили три человека и одна единица техники.



Пострадавших нет.



Огонь повредил микроавтобус «Фиат Дукато», ущерб устанавливается.

