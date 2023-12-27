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В Бурятии пропавшего осенью сборщика орехов убили его приятели

В Бурятии пропавшего осенью сборщика орехов убили его приятели
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Убийцы и распространили легенду о том, что их друг ушёл в неизвестном направлении

Как сообщал «Байкал-Dailу», осенью в Бичурском районе Бурятии развернули поисковую операцию по поиску пропавшего сборщика кедровых орехов. Полицейские и спасатели искали 53-летнего жителя Бичуры, о котором ничего не было известно с начала октября.

Недавно стало известно, что на самом деле пропавшего убили. Убийцы же сами и пустили ложную информацию о том, что их приятель пропал в тайге.

Как сообщили в следственном управлении СК России по Бурятии, по факту безвестного исчезновения было возбуждено уголовное дело, работа по которому не прекращалась длительное время. Под подозрением сразу оказались трое односельчан, с которыми пропавший ушёл в лес. Однако они уверяли, что их приятель после того, как выпил, ушёл из зимовья неизвестно куда.
 
Помогло раскрыть дело исследование на полиграфе. Во время допроса одного из мужчин прибор обнаружил реакции, говорящие о том, что на самом деле он знает, что произошло в лесу. В итоге мужчину удалось «расколоть». Он признался, что пропавшего на самом деле убили двое знакомых из их компании, находившейся в лесу. Затем он показал место рядом с их зимовьем, где и нашли спрятанный труп.

- По данным следствия, трое ранее судимых жителей Бичуры предложили знакомому односельчанину отработать денежный долг. Вместе с ним в конце октября 2023 года направились в тайгу для заготовки кедровых орех. Они расположились в зимовье в местности Малое Богидаево возле села Сухой Ручей, где в один из вечеров после употребления спиртных напитков двое мужчин из-за личных неприязненных отношений стали избивать должника деревянной палкой. А затем поочередно нанесли ему удары ножом в живот и грудную клетку. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия, - сообщили в следственном управлении.

Тело подельники спрятали в лесу, после чего договорились придерживаться одной версии – что их друг ушёл из зимовья в неизвестном направлении.

Спустя несколько дней они вернулись в деревню, по пути расспрашивая других сборщиков орехов и местных жителей о напарнике. Они рассказывали придуманную легенду и имитировали поиски.

После того, как один из приятелей рассказал, как всё было на самом деле, двое подозреваемых были задержаны. Теперь, когда труп найден, они во всём признались. Мужчинам предъявлено обвинение по статье «Убийство, совершённое группой лиц по предварительному сговору». Суд избрал обвиняемым меру пресечения в виде заключения под стражу. 
убийство

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