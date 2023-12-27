«Думал, взлетаю»: В Бурятии северян до ужаса перепугало землетрясение

Днём 27 декабря на севере Иркутской области зафиксировали землетрясение. Оно произошло в 13:09. Энергетический класс составил 13.2, сообщили ранее на официальном сайте Байкальского филиала единой геофизической службы РАН.
Толчки ощущались в нескольких населённых пунктах и сильнее всего – в городах Усть-Кут (Иркутская область) и Северобайкальск (Бурятия). Там интенсивность составила 4 балла.
Северобайкальцы вовсю делятся в соцсетях впечатлениями от сейсмособытия. «В доме чуть стол из кухни не вышел», «Диван танцевать стал», «А у меня затрясся – думал, взлетаю», «Дверь с петель чуть не упрыгала», «Я на пятом этаже хорошо почувствовала. Вместе с диваном и ёлкой стала качаться», – отмечают местные в группе «Услышано в Северобайкальске» во «ВКонтакте». Кого-то землетрясение перепугало не на шутку – по словам некоторых участников сообщества, было ощущение, что толкнули сразу весь дом.
В середине декабря подземный толчок, который зарегистрировали в Бурятии, тоже переполошил наших земляков. В соцсетях заявили, что он был очень мощным. «Дверцы шкафа затрещали», «Жёсткий толчок – аж гул какой-то на пару секунд появился», «Ужас как трясло 18 квартал. И гул стоял», «Нехило так», «Ощутимо было», «Даже вибрация по дому прошла», «На Стеколке сильно качнуло диван и штукатурка посыпалась», «Как будто по телу прошёл разряд тока», – сообщали тогда интернет-пользователи. Впрочем, нашлись и те, кто землетрясение не почувствовал и, по собственному же признанию, опять всё «профукал».