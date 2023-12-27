Забайкальцы в Бурятии вместо покупки машины занялись сбором конопли



Мешки полицейские обнаружили в багажнике автомобиля, на котором забайкальцы приехали в Бурятию.













В содеянном мужчины признались. Официально они нигде работают.



Возбуждено уголовное дело по статье 228 УК РФ «Незаконное приобретение и хранение наркотического средства в крупном размере», ведётся следствие.



В содеянном мужчины признались. Официально они нигде работают.Возбуждено уголовное дело по статье 228 УК РФ «Незаконное приобретение и хранение наркотического средства в крупном размере», ведётся следствие.

В Тарбагатайском районе Бурятии задержали двух жителей Забайкальского края. У мужчин 34 и 43 лет при себе были мешки с коноплёй.По словам самих подозреваемых, в республику они прибыли, чтобы посмотреть и оценить выставленный на продажу в Улан-Удэ автомобиль. Однако до столицы Бурятии так и не добрались. Вместо этого, увидев в пригороде поле с коноплёй, принялись её собирать.- Собрав наркотическое средство неподалёку от одного из населённых пунктов Тарбагатайского района, мужчины решили не рисковать и направились обратно, но по дороге были задержаны правоохранителями. Всего изъято около 8 кг марихуаны, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.