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Забайкальцы в Бурятии вместо покупки машины занялись сбором конопли

Забайкальцы в Бурятии вместо покупки машины занялись сбором конопли
Происшествия,  Фото:МВД по Бурятии
Увидев коноплю, они не удержались от соблазна

В Тарбагатайском районе Бурятии задержали двух жителей Забайкальского края. У мужчин 34 и 43 лет при себе были мешки с коноплёй. 

Мешки полицейские обнаружили в багажнике автомобиля, на котором забайкальцы приехали в Бурятию.


По словам самих подозреваемых, в республику они прибыли, чтобы посмотреть и оценить выставленный на продажу в Улан-Удэ автомобиль. Однако до столицы Бурятии так и не добрались. Вместо этого, увидев в пригороде поле с коноплёй, принялись её собирать.

- Собрав наркотическое средство неподалёку от одного из населённых пунктов Тарбагатайского района, мужчины решили не рисковать и направились обратно, но по дороге были задержаны правоохранителями. Всего изъято около 8 кг марихуаны, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.



В содеянном мужчины признались. Официально они нигде работают.

Возбуждено уголовное дело по статье 228 УК РФ «Незаконное приобретение и хранение наркотического средства в крупном размере», ведётся следствие.

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