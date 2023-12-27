На место выезжали росгвардейцы
В Улан-Удэ росгвардейцам поступило сообщение о семейном скандале в квартире жилого дома на улице Жердева. На место оперативно прибыли сотрудники вневедомственной охраны. Выяснилось, что брат и сестра поссорились и устроили потасовку.
В ходе осмотра квартиры росгвардейцы увидели пакеты с растительной массой с характерным запахом конопли.
37-летнего мужчину, который, кстати, был пьян, задержали и затем передали полицейским.
- В отношении мужчины возбудили уголовное дело по факту незаконного оборота наркотических средств. Изъятым веществом оказалось марихуана, весом более 1000 граммов. Ведётся следствие, - сообщили в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.
В Улан-Удэ у драчуна нашли наркотики
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
На место выезжали росгвардейцы
Мужчина уничтожил 110 лиственниц и 25 сосен
Мужчина бросил булыжник на голову сельчанина и дважды переехал его на мотоцикле
Колонку с наркотиками она отправила племяннику
На тушение ушёл час
Предположительно, пешеход был пьян
Юный вандал сорвал гирлянды с ёлки и с конструкций
С начала года при возгораниях погибли трое детей
Жертвой преступников стала также её родная сестра
Мужчина предстанет перед судом
Пострадали два человека
Труп обнаружила соседка
Предположительно, причиной возгорания стала непотушенная сигарета
В её «Ниссан» влетел «Матис»
ДТП произошло на улице Ключевская