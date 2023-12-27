В Улан-Удэ у драчуна нашли наркотики

Происшествия, Фото: Росгвардия по РБ

На место выезжали росгвардейцы



В Улан-Удэ росгвардейцам поступило сообщение о семейном скандале в квартире жилого дома на улице Жердева. На место оперативно прибыли сотрудники вневедомственной охраны. Выяснилось, что брат и сестра поссорились и устроили потасовку.



В ходе осмотра квартиры росгвардейцы увидели пакеты с растительной массой с характерным запахом конопли.



37-летнего мужчину, который, кстати, был пьян, задержали и затем передали полицейским.



- В отношении мужчины возбудили уголовное дело по факту незаконного оборота наркотических средств. Изъятым веществом оказалось марихуана, весом более 1000 граммов. Ведётся следствие, - сообщили в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.

