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В Улан-Удэ у драчуна нашли наркотики

В Улан-Удэ у драчуна нашли наркотики
Происшествия,  Фото:Росгвардия по РБ
На место выезжали росгвардейцы

В Улан-Удэ росгвардейцам поступило сообщение о семейном скандале в квартире жилого дома на улице Жердева. На место оперативно прибыли сотрудники вневедомственной охраны. Выяснилось, что брат и сестра поссорились и устроили потасовку.

В ходе осмотра квартиры росгвардейцы увидели пакеты с растительной массой с характерным запахом конопли.

37-летнего мужчину, который, кстати, был пьян, задержали и затем передали полицейским.

- В отношении мужчины возбудили уголовное дело по факту незаконного оборота наркотических средств. Изъятым веществом оказалось марихуана, весом более 1000 граммов. Ведётся следствие, - сообщили в пресс-службе Росгвардии по Бурятии. 
наркотики Росгвардия

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