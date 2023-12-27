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В пригороде Улан-Удэ горел гараж

В пригороде Улан-Удэ горел гараж
Происшествия,  Фото:предоставлено администрацией района
На тушение ушёл час

Утром 26 декабря в селе Нижний Саянтуй Тарбагатайского района Бурятии произошёл пожар. На улице Полевая загорелся гараж.

На момент прибытия пожарных полыхала крыша строения.


Пожар потушили в течение часа.

- В результате пожара крыша гаража прогорела частично. Предварительная причина произошедшего – короткое замыкание электропроводки, - сообщает администрация Тарбагатайского района.

Ущерб устанавливается.



пожар

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