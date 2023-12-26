Мужчина предстанет перед судом
В Шелеховском районе Иркутской области перед судом предстанет местный житель, до смерти избивший приятеля на берегу реки Иркут. Он обвиняется по статье 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».
- По версии следствия, в начале октября 2023 года после сплава по реке Иркут пятеро мужчин отдыхали на берегу, где распивали спиртные напитки. В результате ссоры, возникшей между двумя из них, подозреваемый нанёс потерпевшему несколько ударов прикладом ружья в область головы и шеи. От полученных травм 36-летний мужчина скончался на месте происшествия, - сообщили в следственном управлении СК России по Иркутской области.
В дальнейшем подозреваемый был задержан сотрудниками полиции и арестован. На допросе следователям он признался в содеянном и заявил, что раскаивается.
Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения. Подсудимому грозит до 15 лет лишения свободы.
Житель Иркутской области до смерти избил приятеля ружьём на берегу реки
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