Пострадали два человека
Накануне в Улан-Удэ произошло ДТП с двумя пострадавшими. На улице Ипподром в 14:10 столкнулись две иномарки.
- 47-летний водитель автомобиля «Лэнд Ровер» совершил столкновение с автомобилем «Тойота Королла», - сообщили в УГИБДД по Бурятии.
В результате ДТП травмы получили 44-летний водитель и 18-лятняя пассажирка «Тойоты». Их госпитализировали.
Как сообщал «Байкал-Dailу», также накануне на улице Ключевская под колёса автомобиля попала женщина, перебегавшая дорогу на красный сигнал светофора.
В Улан-Удэ столкнулись «Лэнд Ровер» и «Тойота Королла»
Происшествия, Фото:
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