ДТП произошло на улице Ключевская
Накануне, 25 декабря, в Улан-Удэ произошёл наезд на пешехода. Виновницей оказалась сама пострадавшая женщина, которая перебегала дорогу по «зебре», но на красный сигнал светофора.
Произошло это на улице Ключевская около 18:30.
- 34-летний водитель автомобиля «Форд Фокус» на регулируемом пешеходном переходе совершил наезд на 59-летнюю женщину, которая перебегала на запрещающий сигнал светофора. В результате ДТП пешеход госпитализирована в медицинское учреждение, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Dailу», до этого наезд на пешехода в Бурятии был зарегистрирован 21 декабря в Кяхте: мужчину сбили на нерегулируемом пешеходном переходе.
19 декабря в Улан-Удэ водитель «Ниссана» сбила семилетнего мальчика.
30 ноября на улице Трубачеева водитель «Тойоты Королла» сбил женщину и её 11-летнего сына на «зебре».
В Улан-Удэ женщина перебегала дорогу на «красный» и попала под колёса
Происшествия, Фото:
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