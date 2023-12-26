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В Улан-Удэ женщина перебегала дорогу на «красный» и попала под колёса

В Улан-Удэ женщина перебегала дорогу на «красный» и попала под колёса
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
ДТП произошло на улице Ключевская

Накануне, 25 декабря, в Улан-Удэ произошёл наезд на пешехода. Виновницей оказалась сама пострадавшая женщина, которая перебегала дорогу по «зебре», но на красный сигнал светофора.

Произошло это на улице Ключевская около 18:30.

- 34-летний водитель автомобиля «Форд Фокус» на регулируемом пешеходном переходе совершил наезд на 59-летнюю женщину, которая перебегала на запрещающий сигнал светофора. В результате ДТП пешеход госпитализирована в медицинское учреждение, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.

Как сообщал «Байкал-Dailу», до этого наезд на пешехода в Бурятии был зарегистрирован 21 декабря в Кяхте: мужчину сбили на нерегулируемом пешеходном переходе.

19 декабря в Улан-Удэ водитель «Ниссана» сбила семилетнего мальчика.

30 ноября на улице Трубачеева водитель «Тойоты Королла» сбил женщину и её 11-летнего сына на «зебре».

ДТП

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