На трассе в Бурятии горел кроссовер

Ущерб устанавливается
На 494 км федеральной трассы Р-258 «Байкал», в 100 метрах от села Тарбагатай, горел автомобиль. Пожар произошёл 25 декабря в пятом часу дня.
На момент прибытия пожарных горел автомобиль «Тойота Хайлендер». Возгорание потушили в течение пяти минут, сообщили в администрации Тарбагатайского района.
В результате пожара выгорел моторный отсек полностью, а также частично передняя панель автомобиля. Ущерб устанавливается.
По предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки.
Ущерб устанавливается
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