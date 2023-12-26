В Бурятии часть пригородного села осталась без холодной воды

В Сотниково произошла серьёзная коммунальная авария
Накануне в иволгинском селе Сотниково случилась коммунальная авария на сетях холодного водоснабжения. В итоге без ХВС остался микрорайон Молодёжный.
Причиной стал обрыв троса глубинного насоса. Специалисты приступили к его замене. К работам привлекли бригаду из четырёх человек. Задействовать пришлось две единицы техники. Для местных жителей организовали подвоз воды.
Уже вечером в группе «Иволга-инфо.24/7» рассказали, что ХВС в микрорайоне восстановили. В управлении инфраструктуры райадминистрации сельчан предупредили, что из-за подъёма ила возможно замутнение воды. «Рекомендуем пропустить её», – подчеркнули в управлении.
В Сотниково произошла серьёзная коммунальная авария
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