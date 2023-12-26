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В Улан-Удэ из-за машины на путях стояли трамваи

В Улан-Удэ из-за машины на путях стояли трамваи
Происшествия,  Фото:Сергей Тарасенко
Инцидент произошёл вечером в понедельник

Около десяти часов вечера в понедельник, 25 декабря, автомобиль влетел на трамвайные пути. Инцидент произошёл в районе остановки «Республиканская больница» в Улан-Удэ.

В этой связи было закрыто движение трамвая маршрутов № 1, 4, 7 с остановки «Лицей» в сторону «Элеватор», движение трамвая маршрутов 1, 7, 4 осуществлялось по изменённому маршруту.

Трамваи простаивали полчаса, сообщается в оперативной сводке по городу.



трамвай

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