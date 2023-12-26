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В Улан-Удэ студента избили до полусмерти и бросили на железной дороге

В Улан-Удэ студента избили до полусмерти и бросили на железной дороге
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Молодой человек стал инвалидом

Минувшим летом компания молодых пьяных молодых людей сильно избила своего 17-летнего знакомого, нанеся ему удары по голове твёрдым тяжёлым предметом. Парни сбежали с места происшествия, бросив жертву в бессознательном состоянии на железнодорожных путях между станциями Медведчиково и Заудинский в Улан-Удэ. Об этом жутком случае на своей странице в соцсети рассказала уполномоченный по правам человека Юлия Жамбалова.

Скорая привезла юношу в детскую республиканскую клиническую больницу, где ему установили диагноз: открытая проникающая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга тяжёлой степени.

- Юноша не смог восстановиться полностью. У него нарушена координация, ухудшилась память, наблюдаются непроизвольные эмоции. И это лишь малая часть последствий, с которыми 18-летнему парню придётся дальше жить. Этот случай, приведший безобидного, рассудительного и смышлёного парня к инвалидности не оставил равнодушным даже следователей, которые ведут уголовное дело по факту покушения на убийство. В связи с чем в октябре этого года заместитель руководителя Восточного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации обратился к уполномоченному по правам человека в Бурятии с просьбой помочь пострадавшему, - написала Юлия Жамбалова.

Омбудсмен связалась с семьёй юноши. Оказалось, что его родители - пенсионеры, вырастили пять детей, трое уже взрослые, а младшая сестрёнка учится в шестом классе. Отец – инвалид 3 группы.

Чтобы семья пострадавшего получила максимум доступной помощи, уполномоченный обратилась к органам социальной защиты населения, органам управления образованием, органам здравоохранения, учреждениям медико-социальной экспертизы, объединениям предпринимателей, а также в образовательное учреждение, где учится молодой человек.

Студента осмотрели и проконсультировали врачи разных направлений: невролог, психиатр, нейрохирург, терапевт, окулист, хирург.

- Медико-социальными экспертами разработана индивидуальная программа реабилитации или абилитации, в которой рекомендованы мероприятия по медицинской, профессиональной, социальной видам реабилитации, физкультурно-оздоровительные мероприятия. Специалистами органов социальной защиты семье пострадавшего даны подробные разъяснения о порядке обращения за материальной помощью малоимущим семьям, а также получения компенсации в случае, если расходы на лечение превысят трёхкратную величину прожиточного минимума по Бурятии, - добавила Юлия Жамбалова.

Руководство Бурятского республиканского индустриального техникума также не осталось в стороне – они приняли решение о предоставлении своему студенту академического отпуска и выделили материальную помощь в размере 10 тысяч рублей.

На просьбу о помощи откликнулась также торгово-промышленная палата республики, которая перечислила семье пострадавшего 10 тысяч рублей.
побои покушение на убийство

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