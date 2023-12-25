Суд оштрафовал жителя Бурятии, врезавшегося на машине в столб

По вине автомобилиста лёгкие травмы получил пассажир



Житель Селенгинского района Бурятии, находясь за рулём авто, врезался в железный столб. В результате ДТП пострадал пассажир, получившие лёгкие травмы.



Суд признал водителя виновным по ч. 1 ст. 12.24 КоАП РФ.



При назначении наказания суд принял во внимание характер и обстоятельства правонарушения, личность виновного, его имущественное положение, признание вины, отсутствие отягчающих административную ответственность обстоятельств.



- Автомобилисту назначили административный штраф в размере 2500 рублей, - сообщает Гусиноозёрский городской суд.

