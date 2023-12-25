По вине автомобилиста лёгкие травмы получил пассажир
Житель Селенгинского района Бурятии, находясь за рулём авто, врезался в железный столб. В результате ДТП пострадал пассажир, получившие лёгкие травмы.
Суд признал водителя виновным по ч. 1 ст. 12.24 КоАП РФ.
При назначении наказания суд принял во внимание характер и обстоятельства правонарушения, личность виновного, его имущественное положение, признание вины, отсутствие отягчающих административную ответственность обстоятельств.
- Автомобилисту назначили административный штраф в размере 2500 рублей, - сообщает Гусиноозёрский городской суд.
Суд оштрафовал жителя Бурятии, врезавшегося на машине в столб
Происшествия, Фото:
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