В Чите сгорел Ту-154, использовавшийся как музей авиации

Происшествия, Фото: ГУ МЧС по Забайкальскому краю

Пожару присвоили повышенный ранг сложности



В Чите сгорел самолёт Ту-154, стоявший на территории зоопарка «Радуга». Как сообщает ТАСС, этот списанный самолёт использовался как музей авиации Забайкальского края.



Сообщение о пожаре поступило 25 декабря в 15:39.



- На место были направлены расчёты пожарно-спасательных частей №2 и №4. После оценки ситуации руководитель тушения принял решение о присвоении пожару повышенного ранга. Произведено наращивание сил и средств, - сообщает ГУ МЧС России по Забайкальскому краю.







Очаг пожара находился внутри воздушного судна, горела внутренняя обивка. О том, что открытое горение ликвидировано, стало известно в 16:26.



В тушении участвовали 16 пожарных и четыре единицы техники.

