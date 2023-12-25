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В Чите сгорел Ту-154, использовавшийся как музей авиации

В Чите сгорел Ту-154, использовавшийся как музей авиации
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Забайкальскому краю
Пожару присвоили повышенный ранг сложности

В Чите сгорел самолёт Ту-154, стоявший на территории зоопарка «Радуга». Как сообщает ТАСС, этот списанный самолёт использовался как музей авиации Забайкальского края.

Сообщение о пожаре поступило 25 декабря в 15:39.

- На место были направлены расчёты пожарно-спасательных частей №2 и №4. После оценки ситуации руководитель тушения принял решение о присвоении пожару повышенного ранга. Произведено наращивание сил и средств, - сообщает ГУ МЧС России по Забайкальскому краю.



Очаг пожара находился внутри воздушного судна, горела внутренняя обивка. О том, что открытое горение ликвидировано, стало известно в 16:26.

В тушении участвовали 16 пожарных и четыре единицы техники.
пожар самолеты

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