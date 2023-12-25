В Бурятии подростка посадили под домашний арест



Недавно суд рассмотрел ходатайство следователя об избрании меры пресечения несовершеннолетнему жителю Заиграевского района. Ранее против него возбудили уголовное дело по пункту «д» части 2 статьи 111 Уголовного кодекса РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).



Исследовав представленные материалы, служители Фемиды пришли к выводу, что подросток под тяжестью обвинения может скрыться от следствия и суда, угрожать потерпевшему и свидетелям или каким-то другим образом воспрепятствовать производству по уголовному делу. Однако с учётом возраста, состояния здоровья и того, что у юного злоумышленника есть родители и постоянное место жительство, его решили отправить под домашний арест.