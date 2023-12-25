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«Трещало будто из автомата стреляют»: Центр Улан-Удэ остался без света

«Трещало будто из автомата стреляют»: Центр Улан-Удэ остался без света
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
На ЛЭП произошло замыкание

Во втором часу дня 25 декабря в Улан-Удэ произошло замыкание на ЛЭП, сообщили в комитете по транспорту.
 
Без электроэнергии остались проспект Победы, проспект 50-летия Октября, улицы Борсоева, Толстого, Балтахинова, Московская, Жуковского, Пржевальского. В том числе отключили свет в двух торговых центрах - «Форум», «Гэлакси».
 
Кроме того, из-за аварии не работают светофоры по улицам Борсоева - Куйбышева - Воровского, ул. Куйбышева (СОШ №1).

- Предварительно, вышел из строя один из кабелей на опоре. Сейчас энергетики перезапитывают потребителей по резервным схемам и проводят восстановительные работы, - прокомментировали в ПАО Россети Сибирь – Бурятэнерго.

Свидетелями происшествия стали горожане, которые видели произошедшее и думали, что масштабы отключения будут более значительными.
 
- Треск стоял, будто из автомата стреляют. Мы видели, как горело, - рассказал «Байкал-Daily» очевидец. – Думал, весь центр сейчас «отрубят».

Приблизительное время устранения аварийной ситуации – два часа. По словам горожан, кое-где электроэнергия уже появилась. 

Обновлено: В 14:07 электроснабжение восстановлено.
отключение света

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