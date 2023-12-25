«Трещало будто из автомата стреляют»: Центр Улан-Удэ остался без света



Во втором часу дня 25 декабря в Улан-Удэ произошло замыкание на ЛЭП, сообщили в комитете по транспорту.



Без электроэнергии остались проспект Победы, проспект 50-летия Октября, улицы Борсоева, Толстого, Балтахинова, Московская, Жуковского, Пржевальского. В том числе отключили свет в двух торговых центрах - «Форум», «Гэлакси».



Кроме того, из-за аварии не работают светофоры по улицам Борсоева - Куйбышева - Воровского, ул. Куйбышева (СОШ №1).



- Предварительно, вышел из строя один из кабелей на опоре. Сейчас энергетики перезапитывают потребителей по резервным схемам и проводят восстановительные работы, - прокомментировали в ПАО Россети Сибирь – Бурятэнерго.



Свидетелями происшествия стали горожане, которые видели произошедшее и думали, что масштабы отключения будут более значительными.



- Треск стоял, будто из автомата стреляют. Мы видели, как горело, - рассказал «Байкал-Daily» очевидец. – Думал, весь центр сейчас «отрубят».



Приблизительное время устранения аварийной ситуации – два часа. По словам горожан, кое-где электроэнергия уже появилась.







Обновлено: В 14:07 электроснабжение восстановлено.