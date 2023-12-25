Жителя Улан-Удэ обокрали, пока он спал

Карту вор стащил из кармана куртки, в которой спал потерпевший



В середине декабря в полицию поступило заявление от 45-летнего улан-удэнца о краже его телефона и банковской карты. Имущество пропало в ходе трёхдневного распития спиртного с малознакомым гражданином.



Полицейские приступили к оперативно-розыскным мероприятиям и вскоре задержали подозреваемого. Им оказался 33-летний житель Окинского района, приехавший в столицу Бурятии по делам.



- Установлено, что злоумышленник совершил преступление, пока хозяин квартиры спал. Тайком он похитил из комнаты сотовый телефон и банковскую карту из кошелька в кармане куртки, надетой на потерпевшего, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии



Картой, оснащённой бесконтактной системой расчёта, вор затем оплачивал продукты и алкоголь. Всего он потратил 16 тысяч рублей.



Ранее задержанный уже привлекался к уголовной ответственности, в основном, за грабежи, а также отбывал наказание в местах лишения свободы. Нигде не работает.



Украденный телефон у него изъяли.

