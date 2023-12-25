В Бурятии автомобиль слетел с дороги и опрокинулся

Водителя осмотрели медики
Около двух часов ночи 25 декабря в Селенгинском районе Бурятии произошло ДТП, сообщается в группе «Селенга-инфо.24/7».
- 39-летний водитель «Тойоты» двигался со стороны Петропавловки, не справился с рулевым управлением, съехал с дороги, опрокинулся, - говорится в сообщении.
Автомобилиста доставили в Гусиноозерскую центральную районную больницу. После осмотра его отпустили домой.
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Водителя осмотрели медики
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