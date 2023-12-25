Автомобилист сбил юношу на «зебре»
В городе Саянск Иркутской области с водителя, сбившего подростка на пешеходном переходе, взыщут 650 тысяч рублей.
ДТП произошло 31 мая 2022 года. Водитель Toyota Camry Gracia на улице Советская сбил 17-летнего юношу, переходившего дорогу по пешеходному переходу. Подросток получил тяжёлые травмы.
- Саянский городской суд признал мужчину виновным по ч. 1 ст. 264 УК РФ «Нарушение лицом, управляющем автомобилем, правил дорожного движения, повлёкшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью», приговорив к ограничению свободы на срок 1 год, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.
В защиту прав несовершеннолетнего прокуратура направила в суд иск о взыскании с водителя компенсации материального и морального вреда.
Саянский городской суд удовлетворил иск, взыскав с мужчины 650 тысяч рублей, а также материальные расходы, связанные с лечением.
Автомобилист пытался оспорить решение суда, но Иркутский областной суд оставил апелляционную жалобу без удовлетворения.
Судебный акт вступил в законную силу.
В Иркутской области сбивший подростка водитель выплатит ему 650 тысяч
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Карту вор стащил из кармана куртки, в которой спал потерпевший
Водителя осмотрели медики
Автомобилист сбил юношу на «зебре»
Сотрудник полиции получил ожог глаз
Водитель скорой помощи проехал на красный
Всего мошенники выманили более двух миллионов
Он выстрелил в неё из карабина
Однако там пока не подтопило ни один участок
Причина крупного пожара устанавливается
Он выбежал с пивом из супермаркета
ДТП произошло на федеральной трассе
Столкнулись внедорожник и минивэн
Мужчина отделался условным сроком
Происшествия, 23.12.2023
Мужчина заявил, что лишился цепочки и денег
Происшествия, 23.12.2023
ДТП произошло утром