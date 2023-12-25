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В Иркутской области сбивший подростка водитель выплатит ему 650 тысяч

В Иркутской области сбивший подростка водитель выплатит ему 650 тысяч
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Автомобилист сбил юношу на «зебре»

В городе Саянск Иркутской области с водителя, сбившего подростка на пешеходном переходе, взыщут 650 тысяч рублей.

ДТП произошло 31 мая 2022 года. Водитель Toyota Camry Gracia на улице Советская сбил 17-летнего юношу, переходившего дорогу по пешеходному переходу. Подросток получил тяжёлые травмы.

- Саянский городской суд признал мужчину виновным по ч. 1 ст. 264 УК РФ «Нарушение лицом, управляющем автомобилем, правил дорожного движения, повлёкшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью», приговорив к ограничению свободы на срок 1 год, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.

В защиту прав несовершеннолетнего прокуратура направила в суд иск о взыскании с водителя компенсации материального и морального вреда.

Саянский городской суд удовлетворил иск, взыскав с мужчины 650 тысяч рублей, а также материальные расходы, связанные с лечением.

Автомобилист пытался оспорить решение суда, но Иркутский областной суд оставил апелляционную жалобу без удовлетворения.

Судебный акт вступил в законную силу. 
ДТП компенсация

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