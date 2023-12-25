Водитель скорой помощи проехал на красный
На перекрёстке ул. Кирова – Смолина в Улан-Удэ столкнулись машина скорой помощи и легковушка. ДТП произошло в понедельник, 25 декабря, в 6:25 утра.
Установлено, что спецмашина двигалась со стороны улицы Банзарова в сторону Корабельной. На перекрёстке водитель скорой проехал на красный сигнал светофора и столкнулся с Mitsubishi Libero.
У медавтомобиля были включены проблесковые маячки, но не был включен спецсигнал, сообщили «Байкал-Daily» в УГИБДД по Бурятии. В результате водителя скорой привлекли к административной ответственности по ст. 12.12. ч.1 КоАП РФ «Проезд на запрещающий сигнал светофора». Ему грозит штраф в размере одной тысячи рублей.
К счастью, обошлось без пострадавших.
Как выяснил «Байкал-Daily», в автомобиле скорой не было пациентов, находилась только бригада медиков.
В центре Улан-Удэ произошло ДТП с участием скорой
Происшествия, Фото:
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