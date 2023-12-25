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Жительницу Бурятии, помогавшую мошенникам, отправят за решётку

Жительницу Бурятии, помогавшую мошенникам, отправят за решётку
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Всего мошенники похитили более двух миллионов

Жительницу Бурятии, помогавшую телефонным мошенникам обналичивать деньги, приговорили к реальному лишению свободы.

Дело было рассмотрено в особом порядке принятия судебного решения. Установлено, что жительница Иволгинского состояла в преступной группе «обнальщиков».

- За денежное вознаграждение женщина осуществляла полный контроль за поступлением похищенных денежных средств на счета банковских карт, открытых на номинальных лиц («дропов») и последующее обналичивание их через банкоматы, либо через кассы в отделениях банка. После чего передавала их неустановленному лицу, который распределял преступный доход между всеми участниками организованной группы, - сообщает пресс-служба Иволгинского районного суда.

Всего преступники украли со счетов доверчивых людей более двух миллионов рублей.

При назначении наказания суд учёл наличие смягчающих и отсутствие отягчающих обстоятельств. Женщину приговорили к восьми годам колонии общего режима. За решётку она отправится после того, когда её ребёнку исполнится 14 лет.

Приговор вступил в законную силу.
мошенничество

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