Всего мошенники похитили более двух миллионов
Жительницу Бурятии, помогавшую телефонным мошенникам обналичивать деньги, приговорили к реальному лишению свободы.
Дело было рассмотрено в особом порядке принятия судебного решения. Установлено, что жительница Иволгинского состояла в преступной группе «обнальщиков».
- За денежное вознаграждение женщина осуществляла полный контроль за поступлением похищенных денежных средств на счета банковских карт, открытых на номинальных лиц («дропов») и последующее обналичивание их через банкоматы, либо через кассы в отделениях банка. После чего передавала их неустановленному лицу, который распределял преступный доход между всеми участниками организованной группы, - сообщает пресс-служба Иволгинского районного суда.
Всего преступники украли со счетов доверчивых людей более двух миллионов рублей.
При назначении наказания суд учёл наличие смягчающих и отсутствие отягчающих обстоятельств. Женщину приговорили к восьми годам колонии общего режима. За решётку она отправится после того, когда её ребёнку исполнится 14 лет.
Приговор вступил в законную силу.
Жительницу Бурятии, помогавшую мошенникам, отправят за решётку
Происшествия, Фото:
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