Жительницу Бурятии, помогавшую мошенникам, отправят за решётку

Всего мошенники похитили более двух миллионов



Жительницу Бурятии, помогавшую телефонным мошенникам обналичивать деньги, приговорили к реальному лишению свободы.



Дело было рассмотрено в особом порядке принятия судебного решения. Установлено, что жительница Иволгинского состояла в преступной группе «обнальщиков».



- За денежное вознаграждение женщина осуществляла полный контроль за поступлением похищенных денежных средств на счета банковских карт, открытых на номинальных лиц («дропов») и последующее обналичивание их через банкоматы, либо через кассы в отделениях банка. После чего передавала их неустановленному лицу, который распределял преступный доход между всеми участниками организованной группы, - сообщает пресс-служба Иволгинского районного суда.



Всего преступники украли со счетов доверчивых людей более двух миллионов рублей.



При назначении наказания суд учёл наличие смягчающих и отсутствие отягчающих обстоятельств. Женщину приговорили к восьми годам колонии общего режима. За решётку она отправится после того, когда её ребёнку исполнится 14 лет.



Приговор вступил в законную силу.

