Жителю Бурятии дали срок за убийство матери

Он выстрелил в неё из карабина
33-летний житель Баунтовского района Бурятии, застреливший свою мать, предстал перед судом.
Как сообщал «Байкал-Dailу», всё произошло в середине сентября 2023 года в посёлке Россошино. В тот день мужчина, живущий со своими родителями, собрался на рыбалку и попросил у отца карабин. Зарядил оружие и собрал рюкзак, готовясь выйти на улицу.
Однако вскоре между сыном и родителями вспыхнула ссора. Разозлившись, мужчина с близкого расстояния выстрелил в свою маму, лежавшую на кресле-кровати. От полученного ранения она скончалась на месте.
Осознав, что он совершил, мужчина испугался и убежал на окраину посёлка, прихватив карабин и рюкзак. На следующее утро там его задержали полицейские.
Отметим, перед трагедией сам мужчина, а также его 51-летний отец и 54-летняя мать беспробудно пили почти неделю.
- Суд признал мужчину виновным по статьям «Убийство» и «Незаконные приобретение, ношение огнестрельного оружия и боеприпасов к нему», - сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.
Баунтовский районный суд по совокупности преступлений приговорил виновного к 15 годам в колонии строгого режима с дальнейшим ограничением свободы на срок 1 год. Также он должен выплатить штраф в 50 тысяч рублей.
Приговор пока не вступил в законную силу.
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Происшествия, Фото:
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