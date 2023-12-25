Селу в пригородном районе Бурятии угрожают наледные воды

Однако там пока не подтопило ни один участок
В минувшую пятницу, 22 декабря, в заиграевском селе Старая Брянь зафиксировали выход наледных вод. Произошло всё в районе улицы Заречная. В тот же день в реке сделали три пропила диаметром 3 на 2 метра, для снятия напряжения воды, рассказали в группе «Заиграево-инфо.24/7».
На следующий день работы продолжились. Глава села Светлана Игнатьева отметила, что для этого задействуют спецтехнику. По её словам, ситуация в Старой Бряни под контролем и там постоянно ведётся мониторинг.
Накануне в населённом пункте должны были отсыпать основное русло реки. Подтопленных домов и участков пока нет.
Он выстрелил в неё из карабина
Однако там пока не подтопило ни один участок
Причина крупного пожара устанавливается
Он выбежал с пивом из супермаркета
ДТП произошло на федеральной трассе
Столкнулись внедорожник и минивэн
Мужчина отделался условным сроком
Мужчина заявил, что лишился цепочки и денег
ДТП произошло утром
Крупный пожар случился ночью
Горожанина доставили в больницу
Для инвестирования женщина взяла кредит
Авария случилась вечером в пятницу
Авария произошла в Мухоршибирском районе
Она подозревается в превышении должностных полномочий