В Чите сгорели 30 автомобилей и дом

Происшествия, Фото: ГУ МЧС по Забайкальскому краю

Причина крупного пожара устанавливается



Крупный пожар произошёл ночью в воскресенье, 24 декабря, в Чите. На улице Костюшко-Григоровича сгорели автостоянка с 30 автомобилями внутри и нежилой двухквартирный дом.



О возгорании ГУ МЧС России по Забайкальскому краю сообщило около 2 часов ночи. Ликвидировали открытое горение в 3:29 на площади 700 квадратных метров.







Сейчас продолжается разбор и проливка повреждённых конструкций.



На месте работает следственно-оперативная группа, в состав которой входят сотрудники государственного пожарного надзора и испытательной пожарной лаборатории.



