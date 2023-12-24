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В Иркутской области водитель Subaru погиб в столкновении с фурой

Происшествия, 
ДТП произошло на федеральной трассе

Вечером 22 декабря на федеральной трассе Р-255 «Сибирь» в Тайшетском районе Иркутской области произошло смертельное ДТП. Фуру занесло на полосу встречного движения, в результате чего произошло столкновение с автомобилем Subaru.

- По предварительным данным, 41-летний водитель, управляя грузовиком марки «МАЗ» в сцепке с полуприцепом, направлялся из Красноярска в Иркутск. Однако не справился с управлением, вследствие чего допустил занос прицепа на встречную полосу с последующим столкновением с легковым автомобилем Subaru XV, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

В результате ДТП 56-летний водитель хэтчбека от полученных травм скончался на месте происшествия до приезда скорой.

Сотрудники полиции проводят проверку, устанавливая все обстоятельства произошедшего.
ДТП смерть

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