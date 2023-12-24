Три человека погибли в ДТП в Иркутской области

Столкнулись внедорожник и минивэн
В Братском районе Иркутской области три человека погибли в автоаварии. Она произошла днём 23 декабря на 313 км федеральной трассы «Вилюй». Lexus RX-330 столкнулся с минивэном Nissan Vanette.
- В результате дорожного-транспортного происшествия погибли три человека: оба водителя, а также пассажирка Lexus, - сообщили в ГУ МВД России по Иркутской области.
По факту ДТП проводится проверка, сотрудники полиции выясняют причины и обстоятельства произошедшего.
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Столкнулись внедорожник и минивэн
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