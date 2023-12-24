24 декабря

23 декабря

22 декабря

Популярное

Три человека погибли в ДТП в Иркутской области

Три человека погибли в ДТП в Иркутской области
Происшествия,  Фото:ГУ МВД по Иркутской области
Столкнулись внедорожник и минивэн

В Братском районе Иркутской области три человека погибли в автоаварии. Она произошла днём 23 декабря на 313 км федеральной трассы «Вилюй». Lexus RX-330 столкнулся с минивэном Nissan Vanette.

- В результате дорожного-транспортного происшествия погибли три человека: оба водителя, а также пассажирка Lexus, - сообщили в ГУ МВД России по Иркутской области.


По факту ДТП проводится проверка, сотрудники полиции выясняют причины и обстоятельства произошедшего.

ДТП смерть

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Три человека погибли в ДТП в Иркутской области
Три человека погибли в ДТП в Иркутской области
Происшествия, 24.12.2023
Столкнулись внедорожник и минивэн
В Чите осудили жителя Хабаровского края, совравшего о грабеже
В Чите осудили жителя Хабаровского края, совравшего о грабеже
Происшествия, 23.12.2023
Мужчина заявил, что лишился цепочки и денег 
В Бурятии на пожаре погибли 50 коров
В Бурятии на пожаре погибли 50 коров
Происшествия, 23.12.2023
Крупный пожар случился ночью 
В ДТП в Бурятии пострадали пять человек
В ДТП в Бурятии пострадали пять человек
Происшествия, 22.12.2023
Авария произошла в Мухоршибирском районе
В Иркутске задержали директора студенческого городка
В Иркутске задержали директора студенческого городка
Происшествия, 22.12.2023
Она подозревается в превышении должностных полномочий

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^