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В Бурятии погиб водитель, врезавшись в электроопору

В Бурятии погиб водитель, врезавшись в электроопору
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
ДТП произошло утром

Рано утром 23 декабря в Северо-Байкальском районе Бурятии на трассе Нижнеангарск – Северобайкальск произошло смертельное ДТП. Сообщение о происшествии поступило в 6:25.

- Водитель автомобиля Toyota Ipsum 1987 года рождения не справился с управлением, совершил наезд на электроопору. Погиб на месте происшествия, - сообщается в Viber-группе «Северобайкалье-инфо. 24/7».

Сотрудники полиции устанавливаю все обстоятельства произошедшего.


ДТП.смерть

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