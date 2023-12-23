В Бурятии на пожаре погибли 50 коров





Ночью 23 декабря в иволгинском улусе Хурамша загорелась ферма. К месту пожара прибыл личный состав 6-го Иволгинского отряда ГПС РБ в составе четырёх человек и двух единиц техники.На момент прибытия пожарных огнём была охвачена стайка, где находились животные. Возгорание было потушено пожарными в течение 5 часов.По предварительным данным, в результате пожара погибло 50 голов крупнорогатого скота, общая площадь возгорания составила более 600 квадратных метров, сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.Причины пожара выясняются, на месте работает дознаватель ГУ МЧС России по Бурятии.