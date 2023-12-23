На пожаре в Улан-Удэ пострадал 54-летний мужчина

Происшествия, Фото: ГУ МЧС по Бурятии

Горожанина доставили в больницу



Вечером 22 декабря в микрорайоне Забайкальский в Улан-Удэ загорелся жилой дом. Прибывшие пожарные потушили возгорание на общей площади 31 квадратный метр.



- В результате пожара получил ожоги мужчина 1969 года рождения. Пострадавший доставлен в медицинское учреждение, - сообщили в пресс-службе МЧС по Бурятии.



Вероятно, причиной пожара стала неосторожность при курении.



