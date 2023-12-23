Жительница Бурятии доверилась лже-инвесторам и лишилась 1,3 млн

Происшествия, Фото: Сергей Тарасенко

Для инвестирования женщина взяла кредит



Жертвами интернет-преступников по состоянию на 22 декабря стали 2 688 жителя Бурятии. За последнюю неделю аферистам поверили 80 человек. Причинённый ущерб составил 677 млн рублей (+ 14,1 млн рублей за последнюю неделю).



Наибольшая сумма украденных средств за неделю составила 1,3 млн рублей.



Так, жительница Еравнинского района нашла инвестиционный сайт, где оставила заявку со своими личными данными. Вскоре женщине поступил телефонный звонок. Звонивший представился сотрудником инвестиционной компании и пояснил, что необходимо перевести денежные средства на банковский счёт для дальнейшего получения прибыли.



Требования «специалиста» потерпевшая выполнила и, оформив в одном из банков кредит на сумму 1,3 млн рублей, перевела их на указанный им счёт.



- Граждане, будьте бдительны, не поддавайтесь на уловки мошенников! – призывают в прокуратуре Бурятии.

