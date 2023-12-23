Прокуратура Бурятии контролирует ход расследования ДТП с пятью пострадавшими





В результате медицинская помощь понадобилась пяти участникам дорожного движения, в том числе одному ребёнку.



- Надзорным органом будет дана оценка соблюдению законодательства о безопасности дорожного движения, а также законности правового решения, принятого по результатам проверочных мероприятий, - сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.



Прокуратура Бурятия контролирует результаты проверки по факту дорожно-транспортного происшествия в Мухоршибирском районе, произошедшего возле села Харашибирь.Как сообщал «Байкал-Daily», возле села Харашибирь столкнулись автомобиль «Тойота Креста» и микроавтобус «Тойота Хайс».