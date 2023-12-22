В ДТП в Бурятии пострадали пять человек

Авария произошла в Мухоршибирском районе
В столкновении двух автомобилей в Мухоршибирском районе Бурятии пострадали пять человек. ДТП произошло в пятницу, 22 декабря, около 17:30 вблизи села Харашибирь.
- По предварительным данным, столкнулись «Тойота Креста» и «Тойота Хайс». В результате ДТП травмы получили пять человек. На месте работают сотрудники ГИБДД. В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства произошедшей аварии, - сообщили в Госавтоинспекции Бурятии.
Информация уточняется.
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